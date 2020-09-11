Месси скостили наказание и допустили к стартовым матчам отбора на чемпионат мира

Аргентинец сможет сыграть в матчах против Эквадора и Боливии в отборе на ЧМ-2022

Лионель Месси сможет принять участие в отборочных матчах сборной Аргентины на ЧМ-2022. КОНМЕБОЛ в ответ на запрос главы аргентинского футбола Клаудио Тапиа заявил, что нападающий "Барселоны" отбил дисквалификацию и может вернуться на поле в стартовых матчах отбора на чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте afa.com.

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Аргентинец должен был пропустить один матч квалификации на мундиаль в Катаре, но так, как наказание было вынесено более года назад, главный орган Южноамериканского футбола решил, что срок давности вердикта истек и Месси может сыграть против Эквадора (8 октября) и Боливии (13 октября).

Напомним, в матче за третье место на Кубке Америки Лионель Месси заработал красную карточку после конфликта с Гэри Меделем, а затем не явился на награждение, обвинив организаторов турнира в коррупции.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения", – заявил тогда Лионель Месси. – "Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".

В ответ КОНМЕБОЛ выписал футболисту штраф в 50 тысяч долларов и трехмесячную дисквалификацию. Также он должен был пропустить стартовый матч отбора на ЧМ-2022 в марте, но из-за пандемии коронавируса старт квалификации был перенесен на октябрь. Срок дисквалификации начинался на следующий день, после оглашения вердикта. В случае с Месси – это 23 июля 2019 года.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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