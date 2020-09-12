Месси остался капитаном "Барселоны"

Лионель проведет в этом статусе уже третий сезон кряду

"Барселона" на своем официальном сайте представила капитана на сезон-2020/21. Им остался Лионель Месси – и это несмотря на действующий конфликт игрока с президентом клуба Хопесом Бартомеу и желание аргентинца перебраться из каталонской команды в "Манчестер Сити", воплощение которого в жизнь Лионель отложил до лета 2021 года.

Реклама

Читайте также: Месси скостили наказание и допустили к стартовым матчам отбора на чемпионат мира

Лионель Месси будет капитаном "Барселоны", тогда как тремя вице-капитанами останутся Серхио Буксетс, Жерар Пике и Серхи Роберто – именно в таком порядке. То есть в случае невыхода Месси на поле, капитанскую повязку наденет Бускетс.

Отметим, что это третий кряду сезон для Лионеля Месси в качестве капитана "Барселоны". Этот статус перешел к нему после ухода Андреса Иньесты в 2018 году.

Ранее мы писали, что Моуринью подколол "Манчестер Сити", отвечая на вопрос о Месси. По словам Жозе, подписать Лионеля может только клуб, в котором не уважают финансовый фэйр-плей.

Реклама

Также мы рассказывали, что Месси вживую болельщики в этом году не увидят. Руководитель испанского клубного футбола дал понять, что зрителей в матчах Ла Лиги пустят на трибуны не ранее 2021-го.

Смотрите обзор последней игры Месси в прошлом сезоне

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама