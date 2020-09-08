Новая версия Месси: стало известно, как Лионель будет играть при Кумане

На чистых мячах - и только!

Игровая роль Месси в "Барселоне" претерпит изменения. Мы больше не увидим Лионеля, в поисках мяча опускающегося в середину поля и чуть ли не к своим воротам. Так, по данным Mundo Deportivo, решил новый коуч каталонцев Рональд Куман. Напомним, накануне Месси провел первую тренировку в "Барселоне" после того, как принял решение остаться в "блаугранас". Занимался Лео отдельно от команды.

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По информации испанских СМИ, Куман видит Месси в роли ложного правого вингера. Оттуда Лионель, по замыслу главного тренера, будет смещаться по всей линии атаки. При этом 33-летний аргентинец будет освобожден от оборонительных действий, а также коуч каталонцев планирует избавить 6-кратного обладателя "Золотого мяча" от необходимости смещения в центр поля в поисках мяча.

Снабжение Месси будет возложено на центральных полузащитников, а сам Лионель будет ждать передач в передней линии. Если коротко: аргентинец будет играть на чистых мячах – и только!

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Напомним, еще несколько дней назад уход Лионеля из "Барселоны" казался делом решенным. Сообщалось, что Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты.

Однако позже тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". "Горожане" пришли к выводу, что не готовы сейчас потратиться на трансфер 33-летнего аргентинца. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента через год.

Смотрите, как Месси забивал за "Барселону" с позиции правого вингера в прошлом сезоне

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