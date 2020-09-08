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Месси вживую болельщики в этом году не увидят

8 сентября, 08:54

Олег Люлька Олег Люлька

Руководитель испанского клубного футбола дал понять, что зрителей пустят на трибуны не ранее 2021-го

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны в матчах чемпионата Испании и вживую понаблюдать за игрой таких звезд, как Месси. Напомним, Лионель все-таки решил остаться в "Барселоне", несмотря на, казалось бы, уже почти решенный вопрос с его переходом в "Манчестер Сити".

"Чтобы болельщики появились на стадионах, как в старые-добрые времена, нам необходима вакцина, и мы очень надеемся, что она появится в январе или феврале. Это будет ключевой момент. Тогда можно будет сказать о начале конца этого кошмарного сна", – сказал Хавьер Тебас в интервью официальному YouTube-каналу Ла Лиги

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Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Напомним, чемпионом Испании прошлого сезона, который заканчивался при пустых трибунах, стал "Реал", на 5 очков опередивший "Барселону". Новое первенство Ла Лиги стартует 11 сентября матчем "Гранада" – "Атлетик".

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Ранее мы писали, что новую форму "Барселоны" высмеяли в соцсетях. "Теперь понятно, почему Месси хотел уйти", – заявил бывший форвард каталонцев Гари Линекер.

Смотрите, как Месси забивает при пустых трибунах

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