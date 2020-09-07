Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Никаких демаршей: Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

7 сентября, 19:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинский футболист не смог покинуть каталонский клуб и вернулся к тренировкам

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые провел тренировку с командой после неудачной попытки покинуть каталонцев. Как сообщает испанское издание RAC1, аргентинец первым прибыл на вечернее занятие команды за час до его начала. Сообщается, что Месси прошел ПЦР-тест на коронавирус накануне дома.

Реклама

Читайте также: "Он будет скучать по мне": "прощальная" песня в исполнении Месси взорвала интернет

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Albert Gea

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Albert Gea

Напомним, после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 Лионель Месси захотел покинуть команду, о чем сообщил новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману. "Барселона" отказалась отпускать футболиста бесплатно, а он не захотел судиться с родным клубом, поэтому решил доиграть оставшийся год по контракту. "Я остаюсь, но уйду, чтобы вернуться": ТОП-6 мыслей Лионеля Месси по поводу ухода из "Барселоны".

Реклама

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

Как удержать Месси: почему аргентинец так и не ушел из "Барселоны" к шейху

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять