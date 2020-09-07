Никаких демаршей: Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Аргентинский футболист не смог покинуть каталонский клуб и вернулся к тренировкам

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые провел тренировку с командой после неудачной попытки покинуть каталонцев. Как сообщает испанское издание RAC1, аргентинец первым прибыл на вечернее занятие команды за час до его начала. Сообщается, что Месси прошел ПЦР-тест на коронавирус накануне дома.

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Лионель Месси. Фото: REUTERS/Albert Gea

Напомним, после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 Лионель Месси захотел покинуть команду, о чем сообщил новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману. "Барселона" отказалась отпускать футболиста бесплатно, а он не захотел судиться с родным клубом, поэтому решил доиграть оставшийся год по контракту. "Я остаюсь, но уйду, чтобы вернуться": ТОП-6 мыслей Лионеля Месси по поводу ухода из "Барселоны".

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Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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