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"Теперь понятно, почему Месси хотел уйти": новую форму "Барселоны" высмеяли в соцсетях

7 сентября, 17:49

Олег Люлька Олег Люлька

"Порозовевший" Лионель улыбнул бывшего форварда "Барсы" Гари Линекера

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала фотографии резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/2021. Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми и черными вставками. Участие в презентации принял нападающий Лионель Месси, на днях объявивший о решении остаться в команде, несмотря на изначальное желание уйти.

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Розовая форма "Барселоны" далеко не всем пришлась по душе. Например, бывший форвард каталонцев, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер пошутил над новой экипировкой клуба, написав у себя в Twitter: "Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти".

Напомним, еще несколько дней назад уход Лионеля казался делом решенным. Сообщалось, что Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты.

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Однако позже тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". "Горожане" пришли к выводу, что не готовы сейчас потратиться на трансфер 33-летнего аргентинца, а также запрашиваемую игроком зарплату. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента через год.

Смотрите последний гол Месси в прошлом сезоне

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Барселона форма Лионель Месси Гари Линекер
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