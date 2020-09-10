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Месси подарил мальчику очки за 4600 евро

10 сентября, 11:46

Олег Люлька Олег Люлька

Лионель решил отбелить имидж крушителя детских надежд, который прилип к нему во время эпопеи с уходом из "Барселоны"

Щедрый жест от Лионеля Месси. Нападающий "Барселоны" за 4600 евро приобрел для 10-летнего Майки – мальчика из Лондона – очки, помогающие людям с нарушениями зрения читать тексты, узнавать лица и распознавать предметы. Как сообщает Daily Mail, Майки является фанатом "Арсенала", в лагерь конкурента которого по Премьер-лиге, "Манчестер Сити", в это трансферное окно едва не перешел Месси.

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10-летний Майки с очками от Месси

Таким поступком Лионель, вероятно, попытался отбелить свой образ крушителя детских надежд, который закрепился за ним во время эпопеи с уходом из "Барселоны". Напомним, весь мир облетели фото мальчика у базы каталонского клуба, который ждал приезда Месси на медосмотр, а не дождавшись, сел на дорогу и схватился за голову.

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Фанат Лионеля Месси

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Месси вживую болельщики в этом году не увидят. Руководитель испанского клубного футбола дал понять, что зрителей на матчи Ла Лиги пустят на трибуны не ранее 2021-го.

Смотрите последний гол Месси в прошлом сезоне

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