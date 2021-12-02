Названа команда, которую Шевченко первой обыграет в Италии

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный оценил работу Андрея Шевченко в Дженоа и спрогнозировал, когда он одержит первую победу в Серии А

Грозный считает успешным начало работы Шевченко в Дженоа

В трех матчах под руководством Шевченко клуб из Генуи не забил ни одного гола, проиграв Роме – 0:2, сыграв вничью с Удинезе – 0:0 и уступив Милану – 0:3. Команда находится в зоне вылета.

"Работа в сборной и клубе – разные профессии, – считает Грозный. – В первом случае тренеру готовят игроков в клубах: Зинченко у Гвардиолы тренируется, Малиновский – у Гасперини, Яремчук сейчас – в Бенфике... Задача тренера сборной – восстановить их психологически, мотивировать, придумать тактику. Большинство игроков – лидеры клубов".

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Андрей Шевченко проведет второй матч во главе Дженоа / Фото: genoacfc.it

"В клубе работаешь с игроками, которые на контракте. Мне кажется правильным, что Шевченко не принял сразу большую команду. Я боялся, что он споткнется. Пирло принял сразу Ювентус, сейчас серьезно не рассматривается. Мы помним опыт Зеедорфа, опыт Гаттузо. Неправильно, когда игроку, пусть даже хорошему, сразу дают топовый клуб.

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Понятно, что сегодня в Дженоа нет футболистов, способных вывести его в число ведущих клубов Италии. А в этом состоит цель новых хозяев. Но в межсезонье команда усилится. Вернутся в строй травмированные – тот же Кришито. И тогда начнется борьба. Правда, за выживание. На большее Дженоа в этом сезоне не способна. Считаю, что команда в трех матчах под руководством Шевченко набрала больше очков, чем от нее ожидали. Шевченко же не волшебник.

Он будет много проигрывать. Сейчас они едут в Турин – там тоже, наверное, проиграют. Вот у Сампдории через тур могут выиграть", – цитирует Грозного РБ Спорт.