Обидчик Шевы продает себя за 10 евро

Столько стоит книга Златана Ибрагимовича, в которой он рассказывает о нефутбольной стороне своей жизни

Ибрагимович и его новая книга / Фото: Коллаж: Сегодня

Буквально накануне Златан Ибрагимович шикарным ударом со штрафного помог Милану разгромить Дженоа Андрея Шевченко со счетом 3:0.

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А уже сегодня знаменитый 40-летний швед презентовал свою книгу под названием Adrenalina. По словам Златана, в ней он раскрывает себя с "нефутбольной" стороны.

"Мне 40 лет, у меня двое детей, которых и детьми назвать нельзя. Они уже мальчики. В таком возрасте на листе подводится черта, подсчитываются суммы и оценивается баланс. Если все знают Ибрагимовича-игрока, то Ибрагимовича-человека – нет. В этом и есть смысл книги", – написал Ибрагимович в Twitter.

Купить книгу Ибры стоит 19 евро в твердом переплете и 9,99 евро – в электронном виде.

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Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Отметим, что за свою карьеру Ибрагимович поиграл в Мальме, Аяксе, Ювентусе, Интере, Барселоне, ПСЖ, МЮ, Лос-Анджелес Гэлакси и Милане, с которым собирается продлить контракт до лета 2023 года.

На недавнее 40-летие Ибра подарил себе уникальный Ferrari за 450 тысяч евро.

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