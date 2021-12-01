Он – не Гаттузо! Тассотти сравнил Шевченко с топ-тренерами

Ассистент Андрея Шевченко в Дженоа Мауро Тассотти нашел общее в тренерском подходе украинца с элитными коучами европейских клубов

Андрей Шевченко и Карло Анчелотти / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению итальянца, у Шевченко много сходства с нынешним наставником Реала Карло Анчелотти и тренером Милана Стефано Пиоли.

Напомним, что сегодня в матче Серии А встречаются нынешний клуб украинца с бывшим. За онлайн-трансляцией матча Дженоа – Милан следите на нашем сайте.

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"Они действительно похожи. По характеру это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя все как следует, даже после поражений. У Шевченко такой же характер.

Карло Анчелотти

Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля. Это может случиться со мной, но не с ним. Его не так легко расстроить.

Дженнаро Гаттузо / Фото: AFP

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Он очень хотел тренировать клуб после своей работы со сборной Украины. Это совсем другой опыт, он сразу согласился возглавить Дженоа", – цитирует Тасотти Tuttomercatoweb.

Отметим, что по мнению итальянских журналистов, ведущая роль в штабе украинца принадлежит не ему самому, а его помощнику Тассотти.

Напомним, что на данный момент клуб Андрея Шевченко Дженоа находится в зоне вылета. У команды всего 10 очков и 18-е место. Перед штабом украинского специалиста стоит задача – сохранить прописку в Серии А.