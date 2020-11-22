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"Наполи" – "Милан": прогноз ключевого матча чемпионата Италии от комментатора

22 ноября, 20:46

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов ожидает, что сегодня каждая из команд забьет хотя бы по одному голу

В воскресенье, 22 ноября, в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" состоится центральный матч восьмого тура чемпионата Италии. "Наполи" принимает "Милан". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Трансляция противостояния доступна на канале "Футбол 2" и сервисе OLL.TV.

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Встреча третьей и первой команд чемпионата Италии. У "Милана" семнадцать очков, у "Наполи" – четырнадцать. После карантина "россонери" не проиграли ни разу, их серия насчитывает девятнадцать матчей. В том числе в десяти матчах на выезде, а пять последних выездов стабильно приносили победы.

Команда Гаттузо не признает ничьих – у нее пять побед, поражение от "Сассуоло", а также техническое от "Ювентуса". К тому же за неявку в Турин ее лишили одного балла. В этот раз Дженнаро встретится с командой, в которой за тринадцать лет стал легендарным футболистом и которую не совсем успешно тренировал перед "Наполи".

Его оппонент Стефано Пиоли не сможет присутствовать в Неаполе из-за обнаруженного коронавируса. К тому же травму получил Рафаэль Леао. Неаполитанцы имеют даже более массовые кадровые проблемы – вне игры у них большая группа исполнителей: вратарь Оспина, защитники Хюсай и Ррахмани, опорник Бакайоко и форвард Осимхен. Все они получили проблемы со здоровьем в расположении сборных.

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В прошлом сезоне обе встречи этих команд завершились ничьими. В нынешнем чемпионате абсолютно точно никто проигрывать не собирается, а значит, нас ждет битва. Ожидаю, что обе команды забьют и мы увидим голы в обоих таймах.

Смотрите, как "Милан" сыграл ранее 2:2 с "Вероной"

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прогноз Милан Италия чемпионат Италии Наполи

Источник: Сегодня|Спорт

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