Роналду и Ко выступили в Италии против насилия над женщинами

В эти выходные проходит очередной тур итальянской Серии А. Однако он выделяется среди других, поскольку именно в эти выходные футболисты решили присоединиться к акции в поддержку движения против домашнего насилия. Многие игроки перед выходом на поле нарисовали на лице красную полоску, что символизирует красную карточку насилию против женщин. Кстати, Роналду дублем принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" и догнал Ибрагимовича по голам.

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Движение по защите прав женщин распространено по всему миру. Причем в чемпионате Италии акции в его поддержку часто проходят дважды в год – весной и осенью. Считается, что когда люди видят красные полоски на лице Криштиану Роналду и других звездных игроков, то понимают, что это – серьезно. По статистике, треть женщин сталкивается в жизни с насилием.

Инициативу поддержали многие футболисты всех команд чемпионата Италии. Вчера на Апеннинах прошли три матча, сегодня состоятся еще семь. В них игроки также нанесут себе не щеки красные полоски.

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Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Кальяри":

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