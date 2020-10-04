"МЮ" команде Моуринью не проиграет": прогноз на матч чемпионата Англии от футбольного комментатора

В воскресенье, 4 октября, "Манчестер Юнайтед" примет "Тоттенхэм" в рамках четвертого тура чемпионате Англии. Трансляция матча "МЮ" – "Тоттенхэм" уже есть на нашем сайте, также его покажут на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Команда Сульшера результативно начала сезон. Сначала неожиданно проиграла дома "Кристал Пэлас" (1:3), затем обыграла в гостях "Брайтон" (3:2). В Кубке лиги "манкунианцы" также стабильно забивали по три гола. Сначала "Лутону" (3:0), затем – тому же "Брайтону" (также 3:0). Их календарь в Премьер-лиге на ближайший месяц весьма непрост – "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Челси", "Арсенал" и "Эвертон". Кроме того, в этот период им предстоит сыграть три тура и в Лиге чемпионов, где они оказались в одной группе с "ПСЖ", "Лейпцигом" и "Истанбулом". Так что "красных дьяволов" ждет поистине дьявольский месяц.

"Тоттенхэм" в чемпионате уступил "Эвертону" (0:1), "перестрелял" "Саутгемптон" (5:2) и расписал мировую с "Ньюкаслом" (1:1). Также "шпорам" пришлось сыграть три матча квалификации не слишком желанной ими Лиги Европы – с болгарским "Локомотивом" (2:1), "Шкендией" (3:1) и "Маккаби" из Хайфы (7:2). А в групповом раунде они теперь сыграют с "Лудогорцем", ЛАСКом и "Антверпеном". Для Жозе Моуринью встреча с "МЮ" – принципиальна, поэтому он заранее вступил в словесную перепалку с Сульшером. В прошлом сезоне он проиграл на "Олд Траффорд" (1:2), а дома команды расписали ничью (1:1). На Бэйла и Сона он пока что не рассчитывает.

Точно будет напряженная борьба. Думаю, стоит ждать голы в обоих таймах и ТБ 2,5. Сомневаюсь, что "манкунианцы" проиграют.

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Смотрите, как "МЮ" уступил "Севилье" в Лиге Европы:

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