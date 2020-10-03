Расписание, прогнозы, трансляции и результаты 4-го тура чемпионата Англии

Главное - о десяти матчах элитного дивизиона, которые пройдут за два дня

В эти выходные в чемпионате Англии проводят поединки 4-го тура. Все они уместятся в два дня, после чего лучшие футболисты разъедутся в национальные сборные. Ниже – расписание всех матчей АПЛ, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица.

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В предыдущем туре "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Арсеналом" с голом дебютанта. Теперь же интригующим будет противостояние "Тоттенхэма" Жозе Моуринью против его бывших подопечных из "МЮ".

Суббота, 3 октября

14:30 "Челси" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 7.10

17:00 "Эвертон" – "Брайтон"

Букмекеры: 1.85 – 3.65 – 4.60

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19:30 "Лидс" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 7.80 – 5.55 – 1.40

22:00 "Ньюкасл" – "Бернли"

Букмекеры: 2.65 – 3.30 – 2.90

Воскресенье, 4 октября

14:00 "Лестер" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 1.70 – 4.20 – 4.90

14:00 "Саутгемптон" – "Вест Бромвич"

Букмекеры: 1.80 – 3.80 – 4.50

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16:00 "Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 6.20

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

16:00 "Вулверхэмптон" – "Фулхем"

Букмекеры: 1.48 – 4.10 – 7.50

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

Букмекеры: 1.95 – 3.65 – 4.00

21:15 "Астон Вилла" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 7.70 – 4.50 – 1.45

Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Турнирная таблица

Напомним результаты 3-го тура чемпионата Англии.

Смотрите, как ранее "Лестер" и "Манчестер Сити" сражались в АПЛ:

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