Кризис в "Манчестер Сити": из-за ляпа вратаря – второй матч без победы

Это уже можно называть кризисом. "Манчестер Сити" не сумел выиграть второй кряду матч в чемпионате Англии. После фиаско в предыдущем туре АПЛ, когда на своем поле "МанСити" проиграл "Лестеру" 2:5, команда Хосепа Гвардиолы не смогла справиться в гостях со вчерашним представителем второго дивизиона "Лидсом". Всего лишь ничья – 1:1.

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Хотя, казалось бы, во встрече с "Лидсом" все шло по сценарию "Манчестер Сити". "Горожане" открыли счет в первом тайме. Но во второй половине пропустили "благодаря" нелепой ошибке своего бразильского голкипера Эдерсона, который после подачи углового подарил мяч Родриго, тут же направившему его в сетку.

В оправдание Эдерсону можно сказать, что мяч был скользким, ведь поединок проходил под дождем. Но вряд ли бразильскому киперу от этого легче. После этой ничьей "Манчестер Сити", состав которого оценивают в миллиард евро, продолжает барахтаться в середине турнирной таблицы чемпионата Англии.

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Эдерсон / Фото: Reuters

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"Лидс" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы : Родриго, 59 – Стерлинг, 17.

"Лидс" : Мелье, Купер, Эйлинг, Кох, Даллас, Клих (Дэвис, 77), Филлипс, Элдер Кошта, Алиоски (Поведа, 46), Робертс (Родриго, 56), Бэмфорд.

"Манчестер Сити" : Эдерсон, Рубен Диаш, Менди (Аке, 71), Лапорт, Уокер, Марез (Фернандиньо, 77), Фоден, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 65), Родри, Стерлинг, де Брюйне.

Предупреждения: Бэмфорд – Менди.

Напомним, "Манчестер Сити" сейчас не может помочь Александр Зинченко. Украинец повредил приводящую мышцу и выбыл как минимум на три недели.

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