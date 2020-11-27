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Миллионы Марадоны: кому достанется наследство легендарного футболиста

27 ноября, 13:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наследство знаменитого футболиста оценивается в 75-100 миллионов долларов

Диего Марадона заявлял, что не собирается ничего оставлять своим потомкам, а все свое состояние пожертвует. Тем не менее на следующий день после похорон легендарного футболиста адвокаты занялись разделением наследства между его бывшей женой, девушкой, пятью детьми, а ведь еще четверо находятся в процессе установления отцовства.

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Celebrity Net Worth подсчитал, что за свою карьеру футболиста Марадона заработал около 500 миллионов долларов, также еще несколько десятков миллионов он заработал в качестве тренера. В начале 1980-х Марадона был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов на планете, зарабатывая несколько миллионов в год на зарплатах и рекламе.

Диего Марадона

Диего Марадона

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Тем не менее сейчас наследство легендарного аргентинца сократилось до 75-100 миллионов долларов. Среди его активов пять домов, размещенных от Буэнос-Айреса до Дубая, многомилионные контракты и ценные бумаги, целое собрание роскошных автомобилей, а также коллекция драгоценностей, среди которых есть кольцо с бриллиантами стоимостью 300 тысяч евро, которое ему подарили в Беларуси.

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Несмотря на заверения самого Диего, что все его состояние пойдет на пожертвования, адвокаты намерены воспользоваться законом, защищающим наследников, согласно которому, дети должны получить две трети имущества, сообщает Clarin.

Ранее были опубликованы результаты вскрытия тела Диего Марадоны. На сердце легенды обнаружили следы: то ли от сердечного приступа, то ли последствия употребления алкоголя и наркотиков.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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наследство футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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