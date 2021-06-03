Милевский улетел на море и запел в дьюти-фри песню Тимати

Неординарный футболист в отпуске скупился в дорогом магазине по дороге в турецкую Анталию после пребывания в Беларуси

Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский после завершения сезона весело проводит отпуск. На днях мы писали: Вера Брежнева в Минске тусит с Милевским, фанаты требуют интимных подробностей. 36-летний футболист засветился в Беларуси и недавно сообщил, что собирается на море.

Откладывать в долгий ящик поездку Миля не стал и улетел в Турцию. На своей страничке в Instagram он отметился в Анталии и похвастался очередной фотографией. На ней Артем засветился в дьюти-фри в аэропорту, напевая песню Тимати "Не сходи с ума", которая звучала с экрана, и поделившись ее словами в подписи.

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Напомним, пока что одиозный футболист формально является игроком закарпатского Миная. С ним еще должны рассчитаться за сезон 2020/2021, после чего парень подумает о своем будущем.

Тем временем Милевским интересуются клубы четырех стран.

Вспомним, как Артем и его друг Александр Алиев побывали в СИЗО: