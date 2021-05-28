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У Милевского в Беларуси все хорошо. Он почти в Милане

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 мая, 23:53
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Одиозный бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины отдыхает на родине, посещает друзей и знакомых, развлекательные заведения
/ Фото: Instagram

Несмотря на то, что над Беларусью сгущаются тучи, игрок закарпатского Миная Артем Милевский прекрасно себя чувствует в родном Минске. 36-летний спортсмен отдыхает в межсезонье и ждет предложений по поводу дальнейшего пути. Накануне Милевский после бокала надел форму с "Газпромом" и признался в любви к российскому хоккею.

Сегодня футболист похвастался кадром из кафе в итальянском стиле. "Типо в Милане", – подписал Миля фотографию в очках на диване под плакатом со знаменитым кафедральным собором.

Фолловеры по-разному отреагировали на новый пост Артема: кто-то порадовался, кто-то передал привет, а кто-то спросил по поводу захвата самолета. Футболист не посчитал нужным реагировать на запросы.

На днях Милевский засветился с необычным напитком и стал как огурец.

Вспомним, как Миля забивал в чемпионате Беларуси:

Тем временем, к Милевскому есть интерес из Беларуси, Кипра и Азербайджана. Но не исключено, что он завершит карьеру футболиста и переключится на другие проекты.

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