Мілевський полетів на море і заспівав в дьюті-фрі пісню Тіматі

Неординарний футболіст у відпустці скупився в дорогому магазині по дорозі в турецьку Анталію після перебування в Білорусі

Артем Мілевський проводить відпустку в Мінську / Фото: Instagram

Колишній форвард збірної України і київського Динамо Артем Мілевський після завершення сезону весело проводить відпустку. Днями ми писали: Віра Брежнєва в Мінську тусить із Мілевським, фанати вимагають інтимних подробиць. 36-річний футболіст засвітився в Білорусі і недавно повідомив, що збирається на море.

Відкладати в довгу шухляду поїздку Міля не став і полетів до Туреччини. На своїй сторінці в Instagram він похвалився черговою фотографією. На ній Артем засвітився в дьюті-фрі в аеропорту, підспівуючи пісню Тіматі "Не сходи с ума", яка звучала з екрану, і поділившись її словами в підпису.

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Нагадаємо, поки що одіозний футболіст формально є гравцем закарпатського Минаю. З ним ще повинні розрахуватися за сезон 2020/2021, після чого хлопець подумає про своє майбутнє.

Тим часом Мілевським цікавляться клуби чотирьох країн.

Згадаймо, як Артем і його друг Олександр Алієв побували в СІЗО: