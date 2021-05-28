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У Мілевського в Білорусі все добре. Він майже в Мілані

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 травня, 23:53
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Одіозний колишній футболіст київського Динамо і збірної України відпочиває на батьківщині, відвідує друзів і знайомих, розважальні заклади
/ Фото: Instagram

Незважаючи на те, що над Білоруссю згущуються хмари, гравець закарпатського Минаю Артем Мілевський прекрасно себе почуває в рідному Мінську. 36-річний спортсмен відпочиває в міжсезоння і чекає пропозицій стосовно подальшого шляху. Напередодні Мілевський після келиха надів форму з "Газпромом" і зізнався в любові до російського хокею.

Сьогодні футболіст похвалився кадром з кафе в італійському стилі. "Нібито в Мілані", – підписав Міля фотографію в окулярах на дивані під плакатом зі знаменитим кафедральним собором.

Фоловери по-різному відреагували на новий пост Артема: хтось порадів, хтось передав привіт, а хтось запитав стосовно захоплення літака. Футболіст не вважав за потрібне реагувати на запити.

Днями Мілевський засвітився з незвичайним напоєм і став як огірок.

Згадаймо, як Міля забивав у чемпіонаті Білорусі:

Тим часом, до Мілевського є інтерес з Білорусі, Кіпру і Азербайджану. Але не виключено, що він завершить кар'єру футболіста і переключиться на інші проєкти.

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