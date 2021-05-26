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Мілевський засвітився в Білорусі з незвичайним напоєм і став, як огірок

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 травня, 13:07
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Одіозний футболіст закарпатського Минаю насолоджується відпусткою й, поїхавши в Білорусь, відвідує друзів і знайомих в різних містах
Артем Мілевський нині на роздоріжжі
Артем Мілевський нині на роздоріжжі / Фото: Instagram

Після завершення сезону гравці української Прем'єр-ліги роз'їхалися у відпустки або в розташування збірних. 36-річний колишній форвард збірної України Артем Мілевський відправився на історичну батьківщину – до Білорусі. До речі, вчора з'явилася інформація, що Минай і Мілевського можуть залишити в Прем'єр-лізі після вильоту.

В останні дні футболіст показав кілька кадрів на своїй сторінці в Instagram. Сьогодні вранці він заїхав "до подружанції в найкраще місце". Артем спокусився чаєм, після якого, як йому сказали, він буде, немов огірок, і хоч відразу готовий вийти на поле. "Ага, ну, ну", – з посмішкою відреагував хлопець на рекомендації.

У Мінську Міля також провідав сестру, з якою не бачився пів року і яку "любить більше життя". А також потрапив на пікнік до друга Сави.

Тим часом, Мілевським цікавляться клуби чотирьох країн. Поки що Артем не визначився зі своїм майбутнім. Може як завершити кар'єру, так і залишитися в футболі.

Дивіться, як Минай програв Ворсклі в останньому матчі сезону 2020/2021:

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