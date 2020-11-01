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Милевский надел чулки на дне рождения мамы (фото)

1 ноября, 20:06

Олег Люлька Олег Люлька

Для такого наряда были веские причины

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский трогательно поздравил с днем рождения свою маму, Марию Евгеньевну. Экс-звезда украинского чемпионата опубликовал у себя Instagram фото, на котором он позирует с именинницей – в руках у них наполненные бокалы, а рядом на столике – небольшая красная коробочка и большая желтая с подарками, которые презентовали виновнице торжества.

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При этом внимание фолловеров Милевского привлек внешний вид Артема. Он позирует в чулках, по поводу чего одна из подписчиц футболиста пошутила: "Опять колготки с тусовки забыл снять".

Однако, как объяснил в комментариях сам Артем Милевский, на самом деле это – специальные компрессионные гетры, предназначенные для снижения нагрузок на вены.

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Кстати, недавно в интервью белорусским СМИ Милевский рассказывал, что его родители живут не вместе: "Папа живет в деревне Турная, мама – в Минске. Они не развелись, нет. Просто так хотят".

Напомним, недавно Милевский заинтриговал, написав в соцсетях: "Скоро отходная". По одной из версий, 35-летний футболист дал понять, что в конце года устроит в Киеве гулянку по случаю завершения карьеры. По другой – продолжения, но уже в чемпионате Украины.

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футболист Артем Милевский мама родители звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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