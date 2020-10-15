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"Скоро отходная": Милевский во второй раз намекнул на завершение карьеры

15 октября, 14:13

Олег Люлька Олег Люлька

35-летний футболист дал понять, что в конце года устроит в Киеве гулянку по случаю своего финиша

35-летний нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, который в свое время был одной из главных звезд украинского футбола, снова намекнул на скорое завершение карьеры. Ранее Милевский пообещал "раз и навсегда сказать всем спасибо" в декабре.

"Скоро "отходная". Украина, скоро буду", – написал Милевский на своей странице в Instagram, что было воспринято болельщиками как анонс грандиозной вечеринки в Киеве по случаю финиша карьеры Артема

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Правда, фолловеры Милевского призывают Артема пока не завязывать с футболом, а поставить точку в карьере в одном из украинских клубов. Вот их комментарии:

  • Давай врывайся в УПЛ!
  • Уровень еще позволяет, хотя бы пешком на опыте)
  • Что, в Колос собрался, к Селе?
  • Мужик, поиграй еще в Украине, хоть как-то, не в ущерб здоровью, конечно, хоть на замену выходи. Мой любимый игрок в "Динамо" Киев

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Напомним, что в прошлом году Милевский стал чемпионом Беларуси в составе брестского "Динамо", но пробиться с этой командой нынешней осенью в групповой турнир еврокубков не сумел. Из Лиги чемпионов клуб Мили выбил "Маккаби" из Тель-Авива, из Лиги Европы – "Лудогорец".

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футболист Артем Милевский Динамо Брест завершение карьеры

Источник: Сегодня|Спорт

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