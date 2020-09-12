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"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанку

12 сентября, 18:26

Олег Люлька Олег Люлька

Почти сто футболистов выступили против насилия в Беларуси. Среди них не оказалось экс-звезды киевского "Динамо"

93 футболиста Высшей и Первой лиг Беларуси, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных этой страны выступили с осуждением насилия в Беларуси. "Мы записали это видео, потому что не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Остановите насилие!" – говорится в видеообращении футболистов. Ранее звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко.

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При этом известная белорусская телеведущая Анна Бонд, комментируя призыв футболистов, упрекнула звезду бресткого "Динамо" – уроженца Минска с украинским паспортом Артема Милевского, которого среди 93 игроков-авторов видеообращения не оказалось.

"Молодцы! Вспомнили про достоинство. Я-то думала, что на "Крумкачах" остановимся. Динамовцы по-прежнему мнут титьки. И где там дерзкий Миля, в какое место язык засунул?" – заявила Бонд, которую цитирует by.tribuna.com

Отметим, что сам Милевский еще в августе назвал события в Беларуси безумием, добавив: "Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи...Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное". После этого Миля на тему протестов у себя на родине не высказывался.

Артем Милевский
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Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

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Ранее мы писали, что белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВД. Игроку команды "Крумкачы" Сергею Козеке сломали позвонок и повредили почки.

Смотрите про отличия протестов в Украине и Беларуси

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь футболисты Артем Милевский чемпионат Беларуси
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