Клуб Милевского и Хачериди вылетел из Лиги чемпионов. Все решил один пенальти

Клуб украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка "Динамо" из Бреста вылетело из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, где уступило "Маккаби" из Тель-Авива. Чемпион Беларуси был явным аутсайдером пары, однако дал бой израильской команде, но в итоге все же проиграл – 0:1. Единственный гол в матче забил Дан Битон с пенальти.

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Милевский и Хачериди вышли на поле с первых минут и были заменены во втором тайме, а Нойок в заявку на матч не попал.

За место в групповом этапе Лиги чемпионов "Маккаби" сыграет с австрийским "Зальцбургом". Первый матч израильтяне проведут дома. Поединки этой стадии пройдут 22/23 – 29/30 сентября. А вот "Динамо" продолжит сезон в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что команда Реброва "Ференцварош" выбила "Динамо" из Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сенсационно обыграл хорватского гранда и вышел на победителя пары "Карабах" – "Мольде".

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Напомним, что вчера в плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышло киевское "Динамо", обыгравшее АЗ Алкмаар. За путевку в групповой этап киевляне поспорят с бельгийским "Гентом", где выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

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