Милевский признался, когда уйдет из брестского "Динамо"

Похоже, Артем Милевский наигрался в футбол. Экс-звезда киевского "Динамо" объявил в соцсетях, что собирается покинуть свою нынешнюю команду – брестское "Динамо". Напомним, в сентябре клуб Милевского и Хачериди вылетел из квалификации Лиги чемпионов.
35-летний Милевский на своей страничке в Instagram выложил нарезку голевых эпизодов со своим участием в Бресте, к которым сделал "прощальную подпись". Артем почему-то пишет "латинкой", так что ее еще нужно расшифровывать. Миля пожелал Беларуси мирного неба и сообщил: "Спасибо скажу всем в декабре, раз и навсегда".
Пока что не совсем ясно, повесит ли нападающий бутсы на гвоздь окончательно, либо же попробует найти себе новую команду. Что, впрочем, маловероятно. Ранее белорусская ведущая проехалась по Милевскому за игру в молчанку.
Уроженец Минска выступал за киевское "Динамо" в 2002-2013 гг., после чего играл еще в Турции, Хорватии, России, Румынии и Венгрии. В прошлом году помог "Динамо" (Брест) впервые стать чемпионом Беларуси. Нынче команда – на девятом месте. Со сборной Украины выступал на чемпионате мира 2006 года, становился серебряным призером молодежного Евро-2006.
Смотрите сюжет о том, как Артем пропил свой успех:
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