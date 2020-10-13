Милевский признался, когда уйдет из брестского "Динамо"

Бывший футболист сборной Украины хочет доиграть в составе чемпионов до конца года

Похоже, Артем Милевский наигрался в футбол. Экс-звезда киевского "Динамо" объявил в соцсетях, что собирается покинуть свою нынешнюю команду – брестское "Динамо". Напомним, в сентябре клуб Милевского и Хачериди вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

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35-летний Милевский на своей страничке в Instagram выложил нарезку голевых эпизодов со своим участием в Бресте, к которым сделал "прощальную подпись". Артем почему-то пишет "латинкой", так что ее еще нужно расшифровывать. Миля пожелал Беларуси мирного неба и сообщил: "Спасибо скажу всем в декабре, раз и навсегда".

INSTAGRAM

Пока что не совсем ясно, повесит ли нападающий бутсы на гвоздь окончательно, либо же попробует найти себе новую команду. Что, впрочем, маловероятно. Ранее белорусская ведущая проехалась по Милевскому за игру в молчанку.

Уроженец Минска выступал за киевское "Динамо" в 2002-2013 гг., после чего играл еще в Турции, Хорватии, России, Румынии и Венгрии. В прошлом году помог "Динамо" (Брест) впервые стать чемпионом Беларуси. Нынче команда – на девятом месте. Со сборной Украины выступал на чемпионате мира 2006 года, становился серебряным призером молодежного Евро-2006.

Смотрите сюжет о том, как Артем пропил свой успех:

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