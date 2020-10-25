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Приколы "Великого футбола". Чайник Мили, успокоительное Леона и еще 10 забавных моментов

25 октября, 13:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Эфир телеканала может быть смешным, а представьте, что будет в YouTube!

Сегодня одна из самых популярных украинских футбольных программ – "Великий футбол" – выходит в YouTube. Кроме программы и интервью, туда войдут эксклюзивы, которые не попали в телевизионный эфир. Это может быть весело! Вспомним несколько забавных моментов шоу "Великий футбол". А представьте, что может попасть в YouTube!

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Одним из самых запоминающихся моментов шоу было появление в эфире Артема Милевского, тогда игравшего в России. Он принес на программу чайник и презентовал его эксперту Виктору Леоненко. Оба – бывшие нападающие киевского "Динамо".

Милевский так аргументировал свою шутку: мол, "я знаю, что это любимое твое слово, ты всех любишь называть чайниками".

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Виктор нашелся, что ответить: "Ну просто у нас их много, в футболе!".

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Кстати, вы можете задать вопрос ведущему программы и директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову. Для этого оставьте свой комментарий под одним из этих постов:

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шоу приколы Артем Милевский Виктор Леоненко александр денисов Великий футбол Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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