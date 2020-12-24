"Милан" – "Лацио" 3:2: видео голов и обзор матча

Благодаря этой победе "россонери" встретят Новый год в статусе лидера чемпионата Италии

"Милан" стал зимним чемпионом Италии, обыграв на своем поле в последнем матче 2020 года "Лацио" со счетом 3:2. Победу "россонери" в драматичном поединке принес гол французского защитника Тео Эрнандеса, забитый на 92-й минуте. Эта победа позволила "Милану" уйти на новогодний перерыв лидером Серии А, опережая на одно очко "Интер".

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Обзор матча "Милан" – "Лацио" (3:2)

"Милан" – "Лацио" – 3:2

Голы: Ребич, 10, Чалханоглу, 17 (с пенальти), Эрнандес, 90+2 – Луис Альберто, 27, Иммобиле, 59

На 27-й минуте Иммобиле ("Лацио") не реализовал пенальти (вратарь)

"Милан": Дж. Доннарумма – Калабрия (Далот, 90+2), Калулу, Романьоли, Эрнандес – Крунич, Тонали – Салемакерс (Кастильехо, 64; Д.Мальдини, 90+2), Чалханоглу, Ребич – Леау (Хауге, 79)

"Лацио": Рейна – Патрик (Худт, 88), Луис, Фелипе, Раду – Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Эскаланте (Катальди, 46), Лиус Альберто, Марушич – Корреа (Мурики, 32), Иммобиле (Перейра, 74)

Предупреждения: Крунич, Эрнандес – Эскаланте, Луис Альберто, Акпа-Акпро, Мурики

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"Милан" / Фото: Reuters

Напомним, действующий чемпион Италии "Ювентус" в последнем матче года проиграл "Фиорентине" 0:3.

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Турнирная таблица чемпионата Италии

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