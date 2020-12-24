"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазу

Бывший партнер Андрея Шевченко по "Милану" Дженнаро Гаттузо, который в составе "россонери" дважды выигрывал Лигу чемпионов, признался, что страдает серьезным аутоиммунным заболеванием. Как оказалось, именно по этой причине 42-летний итальянец Гаттузо по прозвищу "Храброе сердце", возглавляющий нынче "Наполи", в последних матчах руководил командой с повязкой на глазу.

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"У меня аутоиммунное заболевание, миастения, – рассказал Газзузо Football Italia после вчерашней ничьей 1:1 с "Торино". – Последние 12 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: "Жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь"

"Я живой. Хотя до меня доходят слухи, что мне осталось жить месяц. Но будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, и это третий раз, когда оно так сильно обострилось и поразило меня. Дело не только в том, что плохо выглядишь, в этом состоянии чувствуешь себя истощенным"

"Это был сильный удар. Но все наладится, глаз придет в норму, и я буду еще более красивым"

"Знаю, что мои игроки переживали, видя меня таким, хоть я и скрывал это в последние несколько дней. Я так сильно боролся с самим собой. Мне не по себе от мысли о том, что люди видят меня таким. Но это нужно принять, в жизни бывают вещи и похуже"

"Да, только такой сумасшедший, как я, может продолжать работать в такой ситуации. Но это моя жизнь. Когда я в конце концов умру, хочу отправиться туда, где я жил – на футбольное поле", – добавил Гаттузо

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Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

Слово "миастения" означает бессилие, мышечную слабость. Это патологический процесс, в основе которого происходит самоуничтожение клеток организма. Нормальная реакция иммунитета меняет направленность и начинает уничтожать собственные клетки вместо чужеродных, что приводит к разрушению органов и тканей организма.

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При миастении нарушается деятельность глазной, лицевой и жевательной мускулатуры, реже поражаются мышцы органов дыхания. Характерные проявления: опущение нижнего века, нарушения голосовой функции, глотания, жевания.

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