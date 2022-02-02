"Миколенко намного лучше Зинченко". Чем украинец поразил хавбека сборной Англии?

Полузащитник Эвертона Фабиан Делф успел поиграть в своей карьере за Манчестер Сити, где он выступал вместе с другим украинцем – Александром Зинченко. По словам англичанина, Виталий намного лучше владеет языком, чем любимчик Гвардиолы.
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"Когда я познакомился с Виталием, он сказал, что много чего понимает на английском, но ему тяжело разговаривать полноценно.
Но я сказал ему: "Не волнуйся. Когда я играл в Манчестер Сити, к нам пришел молодой украинец с фамилией Зинченко, и твой английский намного лучше, чем у него".
Если серьезно, то скаузерский акцент тяжелый для понимания. Я уверен, что с его подходом, Миколенко скоро отлично заговорит на английском", – сказал Делф в интервью Youtube-каналу Влады Седан.
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Ранее сообщалось, что в Эвертоне обнаружилась огромная проблема Миколенко – футболист не владел английским языком.
Как мы видим, за месяц пребывания в Туманном Альбионе украинец сделал значительный прогресс в изучении английского.
А недавно Виталий Миколенко рассказал, кто из динамовцев имеет самые большие шансы заиграть в Европе.
"Наверное, назову троих – Цыганков, Шапаренко и Бущан", – заявил Миколенко в интервью каналу Влады Седан на YouTube.