Миколенко получил нового главного тренера и ждет игрока сборной Украины

Первый матч под руководством нового наставника Эвертон проведет 5 февраля, когда встретится с Брентфордом в Кубке Англии.
Кто такой Фрэнк Лэмпард
Лишний раз представлять одного из лучших футболистов в истории Англии нет смысла. Лучшие годы карьеры в качестве футболиста Лэмпард провел в Челси, где играл вместе с нашим Андреем Шевченко.
А вот тренерского опыта у него не так уж и много. В 2018-2019 годах он тренировал Дерби Каунты, выведя клуб в плей-офф Чемпионшипа, а с 2019 по 2021 год возглавлял Челси.
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К слову, менее, чем через полгода после ухода Лэмпса лондонцы выиграли Лигу чемпионов. Томас Тухель тогда говорил, что в этом есть заслуга в том числе и Лэмпарда.
Сегодня ранее мы писали, что Эвертон может купить Романа Яремчука. Португальские СМИ сообщали, что Бенфика разочаровалась в украинском форварде и выставила его на трансфер.