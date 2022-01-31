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Миколенко получил нового главного тренера и ждет игрока сборной Украины

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31 января, 15:55
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Английский Эвертон подтвердил назначение Фрэнка Лэмпада новым главным тренером команды. Контракт рассчитан на два с половиной года – до июня 2024 года
Лэмпард стал новым тренером Миколенко
Лэмпард стал новым тренером Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Первый матч под руководством нового наставника Эвертон проведет 5 февраля, когда встретится с Брентфордом в Кубке Англии.

Кто такой Фрэнк Лэмпард

Лишний раз представлять одного из лучших футболистов в истории Англии нет смысла. Лучшие годы карьеры в качестве футболиста Лэмпард провел в Челси, где играл вместе с нашим Андреем Шевченко.

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А вот тренерского опыта у него не так уж и много. В 2018-2019 годах он тренировал Дерби Каунты, выведя клуб в плей-офф Чемпионшипа, а с 2019 по 2021 год возглавлял Челси.

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко
Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

К слову, менее, чем через полгода после ухода Лэмпса лондонцы выиграли Лигу чемпионов. Томас Тухель тогда говорил, что в этом есть заслуга в том числе и Лэмпарда.

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Сегодня ранее мы писали, что Эвертон может купить Романа Яремчука. Португальские СМИ сообщали, что Бенфика разочаровалась в украинском форварде и выставила его на трансфер.

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