Миколенко отримав нового головного тренера та чекає на гравця збірної України

Англійський Евертон підтвердив призначення Френка Лемпада новим головним тренером команди. Контракт розрахований на два з половиною роки – до червня 2024 року

Лемпард став новим тренером Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Перший матч під керівництвом нового наставника Евертон проведе 5 лютого, коли зустрінеться із Брентфордом у Кубку Англії.

Хто такий Френк Лемпард

Зайвий раз представляти одного із найкращих футболістів в історії Англії немає сенсу. Найкращі роки кар'єри як футболіст Лемпард провів у Челсі, де грав разом із нашим Андрієм Шевченком.

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А ось тренерського досвіду у нього не так уже й багато. У 2018-2019 роках він тренував Дербі Каунти, вивівши клуб у плей-офф Чемпіоншипу, а з 2019 до 2021 року очолював Челсі.

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

До речі, менш ніж через півроку після відходу Лемпса лондонці виграли Лігу чемпіонів. Томас Тухель тоді казав, що в цьому є заслуга, зокрема, і Лемпарда.

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Сьогодні раніше ми писали, що Евертон може купити Романа Яремчука. Португальські ЗМІ повідомляли, що Бенфіка розчарувалася в українському форварді та виставила його на трансфер.