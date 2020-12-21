Месси в рекордный раз получил престижную награду в Испании

25 мячей хватило для победы в гонке бомбардиров предыдущего чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в рекордный раз получил трофей "Пичичи". Награду от издания Marca ежегодно вручают лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. Ранее он побеждал в гонке бомбардиров Примеры 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах.

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В прошлом сезоне Месси забил в чемпионате Испании 25 мячей. Это худшие показатели для аргентинца с сезона 2008/2009 годов, когда он забил всего 23 гола.

Напомним, что на днях Месси повторил невероятный рекорд Пеле. Лионель забил 643 гола за "Барселону", как когда-то Пеле – за "Сантос". Но уже скоро Месси превзойдет "Короля футбола".

А вот его главный король за мировую корону Криштиану Роналду обзавелся золотой стопой. В борьбе за престижную награду Криштиану обставил как раз Месси.

Как в текущем сезоне Лионель Месси забивает в Лиге чемпионов:

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