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Матч Лиги Европы с потенциальным соперником "Динамо" отменили из-за коронавируса

9 декабря, 14:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок не имеет турнирного значения для команд

Матч между испанским "Вильярреалом" и азербайджанским "Карабахом" в шестом туре группового этапа Лиги Европы, запланированный на четверг, 10 декабря, не состоится в установленный срок. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, в составе "Карабаха" из-за положительных случаев заражения COVID-19 нет минимального количества игроков, доступного для проведения встречи.

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В ближайшее время УЕФА должен связаться с клубами, чтобы получить всю необходимую информация, после чего будет вынесено решение о судьбе встречи.

Отметим, что "Вильярреал" гарантировал себе первое место в группе, а "Карабах" не сможет поднятья выше четвертого места. Также в их группе выступают "Маккаби" и "Сивасспор". Кстати, "Вильярреал" – потенциальный соперник "Динамо" в 1/16 финала. Ранее мы приводили, что ждет "Динамо" в Лиге Европы.

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Лига Европы коронавирус Вильярреал ФК Карабах

Источник: Сегодня|Спорт

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