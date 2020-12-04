Фанаты пытались сорвать матч Лиги Европы и не пускали автобус на стадион

В пятом туре группового этапа Лиги Европы французская "Ницца" с минимальной разницей проиграла немецкому "Байеру" – 2:3. Однако этот поединок мог и не состоятся из-за фанатов французского клуба – сообщает ресурс GFFN.

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Перед еврокубковой встречей ультрас "Ниццы" всерьез пытались сорвать игру, они блокировали въезд на стадион, не пуская автобус команды в подтрибунное помещение. Оказалось, что фанаты недовольны результатами "орлят" и отношением к делу футболистов и главного тренера Патрика Виейра.

Несмотря на все протесты, автобус таки сумел добраться до стадиона, но очков "Ницце" это не принесло. После пяти туров Лиги Европы команда занимает третье место всего с 3 очками и потеряла все шансы на выход в 1/16 финала. В чемпионате Франции клуб Лазурного берега занимает 11-е место с 17-ю очками в своем активе.

Реклама "Ницца" – "Байер" / Фото: Reuters

Ранее в Лиге Европы луганская "Заря" переиграла "Лестер" – 1:0, но потеряла все шансы на выход из группы.

Смотрите обзор матча "Ницца" – "Байер"

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