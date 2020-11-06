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"Манчестер Юнайтед" положил глаз на тренера-рекордсмена Лиги чемпионов

6 ноября, 16:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий тренер приглянулся руководству "Красных дьяволов" своим развитием молодых игроков и стилем футбола

Неудачи "Манчестер Юнайтед" в последних матчах могут вынудить руководство клуба искать замену главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру. По информации ESPN, одним из претендентов на тренерское кресло "МЮ" является наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсман.

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Еще одним претендентом является безработный нынче Маурисио Почеттино. По мнению источника, с аргентинцем будет легче договориться, ведь он не связан контрактными обязательствами с другими командами, а вот заполучить Нагельсмана посреди сезона будет затруднительно.

В прошлом сезоне 33-летний Нагельсман вывел "Лейпциг" в полуфинал Лиги чемпионов, став самым молодым тренером на этой стадии турнира. Немец привлек внимание руководителей "Юнайтед" своим развитием молодых игроков и стилем футбола – двумя ключевыми направлениями в проекте "Красных дьяволов".

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Интересно, что в текущей Лиги чемпионов "Лейпциг" играет в одной группе с "МЮ" и Сульшер одержал разгромную победу над Нагельсманом (5:0):

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Лейпциг чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Юлиан Нагельсманн Уле-Гуннар Сульшер

Источник: Сегодня|Спорт

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