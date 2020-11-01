"МЮ" – "Арсенал": анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

Сегодня на стадионе "Олд Траффорд" состоится одно из самых принципиальных дерби Англии – "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Арсенал". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. "МЮ" – "Арсенал" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, также встречу покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Классическое противостояние английской Премьер-лиги. На заре создания этого турнира они знатно конкурировали между собой за чемпионство. Сейчас времена иные. Что отлично видно по текущему турнирному положению. "МЮ", сыграв пять матчей, набрал семь очков и пока что идет на 15-м месте. Интересно, что в трех домашних поединках этого сезона они еще ни разу не побеждали. Зато в Лиге чемпионов команда Сульшера обыграла на выезде "ПСЖ" и уничтожила на "Олд Траффорд" "Лейпциг" (5:0) накануне. "Манкунианцам" из-за проблем со здоровьем не помогут Алекс Теллес, Фил Джонс, Эрик Байи и Джесси Лингард. А Марсьяль не сыграет из-за дисквалификации.

"Арсенал" в чемпионате провел на игру больше, набрал девять очков и идет на 11-м месте. С более слабыми соперниками вроде "Фулхэма", "Вест Хэма" и "Шеффилда" "канониры" справились, а вот командам более амбициозным – "Ливерпулю", "МанСити" и "Лестеру" проиграли. В двух последних матчах еще и не забивали. В Лиге Европы они справились с венским "Рапидом" (2:1) и "Дандолком" (3:0).

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В прошлом сезоне "Арсенал" не проиграл "красным дьяволам" ни разу – ничья в сентябре и победа в январе, но в этот раз "МЮ" все же представляется фаворитом противостояния, даже несмотря на более низкое турнирное положение. Ожидаю их победы.

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Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лейпциг":

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