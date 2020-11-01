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"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

Воскресенье, 1 ноября

Манчестер Юнайтед

18:30

Арсенал

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Напомним расписание, трансляции, прогнозы и результаты 7-го тура чемпионата Англии. Центральный поединок дня – дуэль старых соперников "МЮ" и "Арсенала" – стартует в 18:30. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и яркими мультимедиа.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

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Предстартовые расклады. Оба клуба переживают не лучшие времена. В чемпионате Англии "МЮ" находится на 15-м месте, хотя и провел пять матчей – меньше соперников. Всего две победы при двух поражениях шатают тренерское кресло под Сульшером. Лишь две победы в двух турах Лиги чемпионов пока что радуют болельщиков.

"Арсенал" по три раза выиграл и проиграл в АПЛ, но дважды победил в Лиге Европы. Когда-то исключительное противостояние грандов и их тренеров Алекса Фергюсона и Арсена Венгера превратилось в дуэль середняков с сохранением привлекательной вывески.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами считают хозяев, коэффициент на их победу – 2.02. На успех "канониров" и ничью – 3.65 и 3.70. Обилие голов в Манчестере не ожидается, команды должны забить 2-3 мяча. Больше всего шансов отличиться у Рэшфорда (2.75), Обамеянга (2.80) и Бруну Фернандеша (2.85).

Где смотреть. В Украине матч покажет транслятор английского футбола – телеканал Setanta Sports. Начало прямой трансляции в 18:25. Также матч можно смотреть в интернете на OLL.TV.

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Смотрите, как "МЮ" разгромил немецкий "Лейпциг" в Лиге чемпионов:

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