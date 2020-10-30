Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 7-го тура чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал", "Ливерпуль" - "Вест Хэм" и другие

В пятницу открывается седьмой тур английской Премьер-лиги. Перед его стартом таблицу возглавляют две команды из Ливерпуля. Напомним, вратарь "Эвертона" нанял охрану после смертельных угроз за травму ван Дейка. С одним из лидеров, "Ливерпулем", в субботу сражается "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко.

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Воскресенье украшает принципиальное противостояние "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал", хотя обе команды сейчас далеки от лидирующих позиций. Ниже – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица.

Пятница, 30 октября

22:00 "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 2.10 – 3.10 – 4.20

Суббота, 31 октября

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14:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 9.50 – 5.60 – 1.35

17:00 "Бернли" – "Челси"

Букмекеры: 6.10 – 4.50 – 1.55

19:30 "Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 1.45 – 5.50 – 6.65

Воскресенье, 1 ноября

14:00 "Астон Вилла" – "Саутгемптон"

Букмекеры: 2.55 – 3.60 – 2.75

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16:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"

Букмекеры: 3.70 – 3.60 – 2.05

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Букмекеры: 2.05 – 3.70 – 3.70

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21:15 "Тоттенхэм" – "Брайтон"

Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.40

Понедельник, 2 ноября

19:30 "Фулхэм" – "Вест Бромвич"

Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 3.00

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22:00 "Лидс" – "Лестер"

Букмекеры: 2.65 – 3.60 – 2.65

Напомним результаты 6-го тура чемпионата Англии.

Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Sports, который доступен также на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге чемпионов:

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