Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 7-го тура чемпионата Англии

В пятницу открывается седьмой тур английской Премьер-лиги. Перед его стартом таблицу возглавляют две команды из Ливерпуля. Напомним, вратарь "Эвертона" нанял охрану после смертельных угроз за травму ван Дейка. С одним из лидеров, "Ливерпулем", в субботу сражается "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко.
Воскресенье украшает принципиальное противостояние "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал", хотя обе команды сейчас далеки от лидирующих позиций. Ниже – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица.
Пятница, 30 октября
22:00 "Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2.10 – 3.10 – 4.20
Суббота, 31 октября
14:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 9.50 – 5.60 – 1.35
17:00 "Бернли" – "Челси"
Букмекеры: 6.10 – 4.50 – 1.55
19:30 "Ливерпуль" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1.45 – 5.50 – 6.65
Воскресенье, 1 ноября
14:00 "Астон Вилла" – "Саутгемптон"
Букмекеры: 2.55 – 3.60 – 2.75
16:00 "Ньюкасл" – "Эвертон"
Букмекеры: 3.70 – 3.60 – 2.05
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"
Букмекеры: 2.05 – 3.70 – 3.70
21:15 "Тоттенхэм" – "Брайтон"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.40
Понедельник, 2 ноября
19:30 "Фулхэм" – "Вест Бромвич"
Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 3.00
22:00 "Лидс" – "Лестер"
Букмекеры: 2.65 – 3.60 – 2.65
Напомним результаты 6-го тура чемпионата Англии.
Матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на канале Setanta Sports, который доступен также на интернет-платформе OLL.TV.
Турнирная таблица
Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Мидтьюлланн" в Лиге чемпионов:
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