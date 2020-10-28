Вратарь "Эвертона" нанял охрану после смертельных угроз за травму ван Дейка

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как фанаты начали угрожать ему убийством в отместку за травму, которую голкипер "ирисок" в недавнем дерби с "Ливерпулем" (2:2) нанес нидерландскому защитнику "красных" Вирджилу ван Дейку.
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Напомним, в ходе того поединка Пикфорд пошел в подкат, приведший к тяжелому повреждению колена у ван Дейка, который теперь длительное время не сможет помочь "Ливерпулю".
"Пикфорд был шокирован оскорблениями, которым он подвергся после матча. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы обезопасить семью", – сообщили в окружении голкипера "Эвертона" изданию Daily Mail
Футболист уже обратился в специализированную охранную организацию. Помимо выделения персональных секьюрити, Пикфорду посоветовали не использовать соцсети, чтобы не выдать свое местоположение.
Отметим, что Джордан Пикфорд, являющийся вратарем сборной Англии, живет вместе с женой и годовалым сыном.
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Ранее тренер "Эвертона" Карло Анчелотти, говоря о травме ван Дейка, отметил: "Пикфорду очень грустно. Говорить, что это было преднамеренно, – слишком"
В свою очередь наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил: "Будем ждать ван Дейка из лазарета, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы".
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