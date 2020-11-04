Сенсация в Турции: "МЮ" проиграл "Истанбулу" и приблизил Сульшера к отставке

После победы над "ПСЖ" (2:1) и "Лейпцигом" (5:0) в третьем туре Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл турецкому "Истанбулу" – 1:2. Встреча прошла на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, и хозяева выложились на все 200%. Турецкие футболисты сдержали стартовый натиск британцев, а затем укололи команду Сульшера быстрыми контратаками.

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Уже на 16-й минуте провал в обороне гостей позволил Демба Ба сделать рывок в центре поля и убежать на свидание с вратарем "Красных Дьяволов" Дином Хендерсоном. И сенегалец переиграл 23-летнего дебютанта Лиги чемпионов – 1:0. На 40-й минуте встречи хозяева удвоили преимущество – теперь гол на свой счет записал Эдин Вишчи.

"Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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Спустя всего три минуты "Манчестер Юнайтед" отыграл один гол усилиями француза Антони Марсьяля. У фанатов "Дьяволов" была надежда, что после перерыва гости переломят ход матча, но команды больше не забивали. Хотя уже в компенсированное время после удара Люка Шоу мяч рикошетом от Топала едва не залетел за спину Гюнока. Буквально с ленточки снаряд за пределы поля выбил Епуряну.

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Во втором поединке группы H немецкий "Лейпциг" в эти минуты играет с французским "ПСЖ", но "МЮ" сохранит свое первое место. Тем не менее об отставке Сульшера, безусловно, снова начнут говорить.

Напомним, что в прошлом туре форвард "МЮ" оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" громил "Лейпциг"

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