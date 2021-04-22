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Малиновский забивает уже пятый гол, расстреляв ворота Ромы Паулу Фонсеки

22 апреля, 21:19

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский полузащитник Аталанты открыл счет в матче 32-го тура Серии А, однако команда из Бергамо не смогла удержать победный счет

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает забивать в Италии. Сегодня 27-летний футболист открыл счет в матче 32-го тура Серии А против Ромы Паулу Фонсеки. Ранее Малиновский своим голом прибил Ювентус – 1:0.

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Малиновский забил гол на 26-й минуте, замкнув прострел своего партнера с левого фланга. Для украинского полузащитника это 15 гол в составе команды из Бергамо. И уже пятый забитый мяч в 30-ти поединках текущего сезона чемпионата Италии. Также на его счету восемь ассистов.

Однако Аталанта не смогла удержать победный счет после удаления Робина Госенса. На 75-й минуте Кристанте восстановил равновесие – 1:1. Бергамцы вернулись на третье место, которое делят с Ювентусом, а Рома – 7-я и не дотягивает до зоны еврокубков.

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Руслан Малиновский забивает в ворота Ромы

Руслан Малиновский забивает в ворота Ромы / Фото: Reuters

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Мы уже писали, что Малиновский повторил достижение Луиша Фигу, став первым игроком чемпионата Италии с 2013 года, кому удалось записать себе в актив две голевые передачи в двух матчах подряд.

Ранее Ювентус и без голов Роналду разобрался с Пармой.

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