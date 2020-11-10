Люди в белом: Шева по "удаленке" поздравил сына-футболиста

Андрей Шевченко по Instagram трогательно поздравил с днем рождения своего сына Кристиана, которому сегодня исполнилось 14 лет. Напомним, Шева не может отметить этот праздник вместе с семьей, так как готовит возглавляемую им сборную Украины к товарищескому матчу с Польшей, который состоится в среду в Хожуве.
"С 14-м днем рождения, Кристиан. Желаю тебе потрясающего следующего года. Ты заставляешь нас гордиться тобой каждый день. Всегда сохраняй боевой дух. Мы тебя любим!" – написал на своей странице в соцсетях Шевченко
На фото, опубликованном Шевой, он запечатлен с Кристианом на фоне моря. Оба – в белых рубашках и с заразительными улыбками.
Отметим, что первой сегодня с днем рождения Кристиана Шевченко поздравила мама – Кристен. В качестве пожелания имениннику она использовала цитату американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза: "Отправляйся в прекрасные места! Сегодня твой день! Твоя гора ждет. Так что вперед!"
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Напомним, что Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей – помимо 14-летнего Кристиана, это Джордан, которому неделю назад исполнилось 16 лет, а также 8-летний Александр и 6-летний Райдер-Габриэль.
При этом Кристиан пошел по футбольным стопам отца, занимаясь в академии лондонского "Челси".
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