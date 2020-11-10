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Шеву в Польше встретили персональные фанаты (фото)

10 ноября, 15:43

Олег Люлька Олег Люлька

Сборная Украины прилетела на товарищеский матч с поляками, который состоится в среду

Сборная Украины прилетела чартером в Катовице на товарищеский матч с национальной командой Польши, который состоится в среду, 11 ноября, в соседнем Хожуве. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Отметим, что первым по трапу, поданному к самолету, спустился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. А уже за ним борт покинул президент УАФ Андрей Павелко.

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Интересно, что в Польше на выходе из аэропорта Андрея Шевченко встречали его персональные фанаты – один из парней держал в руках футболку "Милана" с фамилией Shevchenko и номером 7, а другой – майку сборной Украины с той же Шевиной семеркой. Для болельщиков возможность увидеть Шеву вживую возле аэропорта была особо ценной, учитывая, что сама игра в Хожуве в связи с ситуацией с коронавирусом пройдет без зрителей.

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Фото – УАФ

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Отметим, что сборная Украины расквартировалась в 4-звездочной гостинице Vienna House Easy Katowice, где номера стартуют с 2200 грн. Сегодня вечером команда Андрея Шевченко проведет предматчевую тренировку на Силезском стадионе в Хожуве, где состоится и завтрашний "товарняк".

Смотрите, как Украина обыграла в последнем матче Испанию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Польши

Источник: Сегодня|Спорт

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