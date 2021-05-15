Левандовски повторил вечный рекорд Мюллера и получил за это по шее

Сразу после того как Роберт забил 40-й мяч в чемпионате Германии, его партнеры по Баварии выстроились в коридор и "поздравили" форварда подзатыльниками

Бомбардир Баварии Роберт Левандовски / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Лучший футболист мира Роберт Левандовски, реализовав пенальти в матче с Фрайбургом (2:2), повторил "вечный" рекорд легендарного Герда Мюллера. Польский нападающий Баварии забил 40 мячей в одном чемпионате Германии.

После этого гола Левандовски поднял футболку, под которой красовалась майка с изображением Мюллера и надписью: "Герд навсегда".

Между тем сразу после забитого мяча Роберта все игроки и тренеры Баварии выстроились в коридор у бровки поля, по которому в позе самолетика пробежался Левандовски, получив пару десятков поздравительных подзатыльников.

Отметим, что Герд Мюллер, которому сейчас 75 лет, забил 40 голов в сезоне-1971/72.

У обладателя "Золотого мяча"-2020 Левандовски остался один тур Бундеслиги, чтобы стать единоличным рекордсменом. Для этого поляку через неделю дома нужно поразить ворота Аугсбурга.

Напомним, неделю назад Бавария досрочно стала чемпионом Германии. Это 31-й в истории и девятый кряду выигрыш мюнхенцами титула.

При этом на чемпионство Баварии эпично отреагировала полиция Мюнхена, обнародовав в соцсетях сообщение: "Внимание! Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте в ФК Бавария или в любой полицейский участок".

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