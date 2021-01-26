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Легенде "Реала" "насыпали" безумных денег в "ПСЖ"

26 января, 09:24

Олег Люлька Олег Люлька

Если Серхио Рамос перейдет в парижский клуб, то получит 45 млн евро за три года

Стали известны подробности контракта, который предложили многолетнему капитану "Реала" Серхио Рамосу в случае перехода в лагерь "ПСЖ". Как мы писали ранее, Рамос готовится уйти из Мадрида, чтобы стать одноклубником Месси в Париже.

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По информации Onda Cero, парижане предложили испанцу, у которого летом истекает соглашение с "Реалом", договор на три года с зарплатой 15 миллионов евро в год. То есть суммарно Рамос, которому 30 марта исполнится 35 лет, получит 45 млн евро.

Серхио Рамос

Серхио Рамос / Фото: Reuters

"Реал" дать такие условия Рамосу не может. Сейчас в "Королевском клубе" Серхио получает 12 млн евро в год. Но даже эти деньги ему не намерены "продлевать" в Мадриде, обещая "лишь" 10,8 млн евро за сезон.

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И при этом ни о каких трех годах в "Реале" в переговорах с Рамосом не заикаются, предлагая контракт всего на один год.

Исходя из этого, даже несмотря на наличие джентльменского соглашения между "ПСЖ" и "Реалом" – не переманивать игроков друг у друга – высока вероятность, что с лета мы увидим Серхио Рамоса в футболке парижского клуба.

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Отметим, что за Мадрид Рамос выступает с 2005 года, выиграв с "Реалом" пять чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов.

А недавно Рамос забил шикарный гол Лунину на тренировке.

Смотрите гол Рамоса в матче Испания – Украина

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Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос
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