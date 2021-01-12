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Капитан "Реала" тренировал украинского вратаря и забил шикарный гол

12 января, 19:19

Елена Павлова Елена Павлова

Серхио Рамосу аплодировали даже его партнеры по мадридскому клубу

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не дает расслабляться вратарям даже на тренировках. Во время разминки капитан сборной Испании забил шикарный гол в ворота украинского кипера Андрея Лунина. Ранее Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде.

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Серхио Рамос против Рафаэля Варана

Серхио Рамос против Рафаэля Варана / Фото: Real Madrid

34-летний Рамос поразил верхний угол ворот 21-летнего украинца, пробив на технику из-за пределов штрафной площадки. Хотя Лунин в прыжке совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Красоту удара испанского защитника отметили и его партнеры по "Реалу", устроив ему овации.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Испании игроки "Реала" мучились на мерзлом поле, а Зинедин Зидан был в шоке от условий. Мадридская команда сыграла вничью с "Осасуной" в матче 18-го тура Примеры – 0:0. На игру повлияли погодные условия – поле стадиона серьезно пострадало от снежной бури.

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А до этого из-за сильного снегопада в Испании мадридский "Реал" пять часов ждал в самолете вылет в Памплону.

Смотрите, как Серхио Рамос забивал "Интеру" в Лиге чемпионов

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