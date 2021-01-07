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Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде

7 января, 17:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник "Реала" разделся на улице, вратарь просто снял видеоролик

Внезапное изменение погоды в испанской столице не прошло сегодня мимо внимания футболистов мадридского "Реала". Украинский вратарь Андрей Лунин просто показал снегопад в столице, а капитан команды Серхио Рамос продемонстрировал свою закалку.

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На днях украинская спортсменка показала невероятные сугробы в Европе.

34-летний защитник оголил верхнюю часть тела под снегом прямо на футбольном поле. При этом Рамос и не подумал испугаться: сверкнул мышцами, показал язык и с улыбкой написал в соцсетях: "Я люблю лето".

Более сдержанным оказался украинец Андрей Лунин. Наш вратарь, который явно привык к снегу больше, чем Серхио, просто заснял увиденное на видео, которым поделился в Instagram.

Андрей Лунин снял снегопад в Мадриде 7 января Видео: Instagram
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Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" сыграет 9 января против "Осасуны" в гостях. Пока что подопечные Зинедина Зидана занимают второе место, на два очка отставая от "Атлетико" и на пять опережая "Барселону".

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Смотрите, как Лунин парировал удары на тренировке "Реала":

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Лукаса Васкеса Видео: Instagram

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