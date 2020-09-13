Криштиану Роналду в леопардовой форме забил первый гол в новом сезоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил первый гол в новом сезоне. Правда, пока португалец развлекается в контрольных матчах. Роналду открыл счет в товарищеском поединке против "Новарры" на 20-й минуте. После перерыва начинания португальца поддержали Аарон Рэмзи, Марко Пьяца и дважды Маноло Портанова. Итоговый счет – 5:0 в пользу чемпионат Италии.

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Кстати, поединок "Ювентус" провел в третьем комплекте формы в оранжево-черных цветах и принтом, похожим на раскрас леопарда.

Отметим, что сезон в Италии начнется 19 сентября. В стартовом матче Серии А "Ювентус" дома встретится с "Сампдорией".

Напомним, что в матчах Лиги наций Роналду забил 101 гол в сборной Португалии: когда, где, кому и сколько забивал рекордсмен Европы. 35-летний нападающий провел 165 матчей за национальную команду, забив мячи в 65 из них.

Позже Роналду рассказал, когда побьет голевой рекорд мирового футбола Али Даеи. Португальский форвард намерен стать самым забивным футболистом в истории сборных.

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Впрочем, мы писали, что Роналду сделал предложение Джорджине и подумывает об уходе из футбола. Футболист уже купил огромный участок и строит семейное гнездышко за 20 миллионов евро.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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