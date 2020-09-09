Два шикарных гола Роналду принесли Португалии вторую победу в Лиге наций

Теперь на счету форварда "Ювентуса" 101 мяч за сборную

Действующий чемпион Лиги наций сборная Португалии весьма бодро стартовала и в новом сезоне. В матче второго тура она со счетом 2:0 переиграла команду Швеции. Криштиану Роналду, из-за укуса пчелы пропустивший матч с Хорватией, на "Френдс-Арене" в Стокгольме разошелся не шутку, отправив в ворота хозяев два безответный мяча.

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Стоит отметить, что на 44-й минуте сборная Швеции осталась вдесятером из-за удаления Густава Свенссона, получившего две желтые карточки. И всего спустя минуту португальцы открыли счет — нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, шикарно пробил со штрафного, послав снаряд под перекладину.

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На 72-й минуте чемпионы Европы упрочили свое преимущество. На этот раз Роналду забил с передачи Жоау Фелиша – красиво отправив мяч в сетку с линии штрафной. Теперь на счету форварда 101 мяч за сборную!

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После матча в Стокгольме Португалия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы №3, опережая Францию только за счет разницы забитых и пропущенных мячей. У Швеции и Хорватии – 0 баллов. Напомним, что во втором матче группы чемпионы мира переиграли хорватов и в следующем туре встретятся с Португалией.

Смотрите лучшие моменты второго тайма Швеция – Португалия

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